Sanremo: Palombelli e Gabbani sul palco dell’Ariston

Sanremo 2021: Barbara Palombelli sarà la quarta protagonista femminile del Festival. Nella serata finale spazio anche a Gabbani e Ornella Vanoni

Sarà Barbara Palombelli la quarta protagonista femminile del Festival di Sanremo 2021, in programma dal 2 al 6 marzo. Giornalista di lungo corso, conduttrice radiofonica e volto televisivo con all’attivo il maggior numero di ore di presenza sul piccolo schermo all’anno.

Calcherà il palcoscenico del Teatro Ariston durante la serata del venerdì al fianco del direttore artistico e conduttore Amadeus. Palombelli si aggiunge alle già annunciate co-conduttrici Elodie, Matilda De Angelis e Naomi Campbell.

Ma non è questa l’unica novità in vista dell’arrivo del Festival. Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la Rai ha fatto sapere che Ornella Vanoni si esibirà insieme a Francesco Gabbani.

Sabato 6 marzo, sul palco del Teatro Ariston, i due artisti canteranno in duetto Un Sorriso dentro al pianto, di cui il cantautore carrarese firma musica e, insieme a Pacifico e Ornella, anche il testo. La canzone è il primo singolo estratto da ‘Unica’, il nuovo album della Vanoni (uscito il 29 gennaio scorso per BMG).