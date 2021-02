Previsioni meteo 28 febbraio: tempo stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 28 febbraio 2021: prosegue la fase di tempo stabile con l’anticiclone ma temperature massime in ulteriore calo

La stagione invernale si congeda con la fine del mese di febbraio, decisamente mite ed anomalo in questa sua ultima parte. Una vasta area anticiclonica, infatti, abbraccia gran parte dell’Europa e tutta l’Italia, determinando condizioni meteo stabili e temperature oltre le medie stagionali. Anche per oggi, dunque, non sono attese grandi novità con nebbie al mattino e clima soleggiato e asciutto nel resto della giornata. Le temperature, come annunciato, subiranno una ulteriore lieve flessione a causa di vènti settentrionali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche nei prossimi giorni il clima sarà asciutto su tutta la Penisola, ad eccezione di un passaggio perturbato domani sulla Sicilia. Ancora incertezza sull’evoluzione per il primo weekend di marzo, con le piogge che potrebbero tornare a bagnare l’Italia. Vista la distanza temporale, serviranno però ulteriori conferme.

Intanto per oggi, domenica 28 febbraio 2021, al Nord Italia al mattino tempo in prevalenza stabile con nubi sparse, sereno su Liguria e Friuli. Al pomeriggio cieli irregolarmente nuvolosi lungo l’arco Alpino, soleggiato sui restanti settori. In serata non sono attese grosse variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Neve sulle Alpi occidentali.

Al Centro al mattino sereno con qualche addensamento sparso sui settori adriatici ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio tempo in prevalenza stabile con cieli sereni. In serata non sono attese variazioni con ancora tempo in prevalenza stabile.

In Toscana giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente su tutti i settori sia al mattino sia poi al pomeriggio; cieli generalmente sereni anche nelle ore serali.

Al Sud e sulle Isole al mattino prevalenza di cieli sereni con qualche addensamento sui settori peninsulari. Al pomeriggio ancora tempo stabile, localmente nuvoloso sulla Sicilia. In serata non sono attese grosse variazioni con schiarite alternate a nubi irregolari.

In Calabria tempo asciutto nella giornata con nuvolosità diffusa e irregolare su gran parte della regione nella giornata; nelle ore serali non si attendono variazioni dal punto di vista meteorologico.

Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.