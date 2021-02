Annalisa torna il 12 marzo con “Nuda10”

Annalisa in vista del Festival di Sanremo annuncia “Nuda10”: il disco sarà su tutte le piattaforme digitali dal 12 marzo

Novità in arrivo per Annalisa, che dal 2 al 6 marzo sarà in gara al Festival di Sanremo. Sarà la sua quinta volta, a tre anni dalla partecipazione che l’ha vista arrivare terza con ‘Il mondo prima di te’. Sul palco dell’Ariston, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), porterà ‘Dieci’, brano che anticipa la nuova versione dell’album ‘Nuda’.

Il disco diventa ‘Nuda10‘ e sarà disponibile in tutti negozi e le piattaforme dal 12 marzo. Annalisa intanto ne ha svelato la piccante copertina. “Dieci – ha raccontato Annalisa del brano in gara a Sanremo – è la storia di un amore che non vuole finire e si aggrappa alle ultime volte, che poi ultime veramente non sono mai. Mi fa pensare al momento che stiamo vivendo, alla consapevolezza e alla grinta di chi non si arrende. È anche e soprattutto la mia dichiarazione d’amore alla musica, che condivido con il pubblico da dieci anni, anche se in realtà la nostra storia è iniziata molto tempo fa”.