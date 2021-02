Previsioni meteo 27 febbraio: temperature in calo

Le previsioni meteo di oggi, sabato 27 febbraio 2021: ancora bel tempo sull’Italia con l’anticiclone ma vènti da Est abbasseranno le temperature nel weekend

Il caldo fuori stagione che caratterizzato le condizioni meteo in questa ultima decade di febbraio ha le ore contate. Nel corso del weekend infatti avremo ancora tempo stabile e soleggiato ma i valori termici risulteranno in calo su tutta la Penisola per l’arrivo di correnti più fresche. Attenzione alla formazione di nebbie nelle prime ore del giorno, mentre lungo le coste tirreniche sempre al mattino avremo nubi basse.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani non avremo variazioni di rilievo con tempo stabile da Nord a Sud. Anche la prossima settimana, e dunque i primi giorni di marzo, saranno caratterizzati dalla stabilità prevalente, con temperature che via via si riporteranno in linea con le medie stagionali.

Intanto per oggi, sabato 27 febbraio 2021, al Nord Italia al mattino qualche foschia lungo la Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio cieli in prevalenza sereni su tutto il settentrione. In serata si rinnovano condizioni di stabilità, con qualche addensamento in più nelle ore notturne.

Al Centro nubi basse lungo le coste Tirreniche al mattino e sereno altrove. Al pomeriggio migliora ovunque con ancora tempo asciutto. In serata non sono previste variazioni di rilievo con tempo stabile diffuso.

In Toscana molte nubi basse nelle ore mattutine sui settori costieri della regione, ma con tempo asciutto; maggiori schiarite al pomeriggio e poi anche in serata su tutti i settori.

Condizioni meteo stabili al meridione, con nubi lungo le coste Tirreniche e su quelle della Puglia al mattino. Nel corso del pomeriggio i cieli risulteranno prevalentemente sereni. In serata ampi spazi di sereno su tutti i settori, con qualche nube innocua.

In Calabria ampi spazi di sereno al mattino su gran parte della regione, qualche nube in più al pomeriggio sui settori Tirrenici sempre senza fenomeni di rilievo. Addensamenti in serata sui medesimi settori, ampi spazi di sereno altrove.

Le temperature risulteranno in lieve calo nei valori minimi; le massime saranno in diminuzione da Nord a Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.