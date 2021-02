La Sardegna è la prima zona bianca: cosa si può fare

Il ministro Speranza firma la nuova ordinanza: la Sardegna diventa zona bianca, è la prima in Italia. Basilicata e Molise “rosse”, la Liguria è “gialla”

La Sardegna è la prima zona bianca d’Italia. Lo ha deciso il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia.

Il titolare del Ministero della Salute, ha firmato nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 1 marzo, spiega l’agenzia Dire (www.dire.it).

I NUOVI COLORI DELLE REGIONI ITALIANE

Passano in area arancione le Regioni Lombardia, Marche e Piemonte e in area rossa le Regioni Basilicata e Molise. In ‘giallo’, invece la Liguria. La Sardegna passa in zona bianca. È in corso il tavolo di confronto tra Ministero della Salute, Iss e Regione Sardegna per definire le modalità attuative del passaggio.

COME FUNZIONA LA ZONA BIANCA

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta dello scorso 13 gennaio, il decreto-legge Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021, prorogando al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza.

Tra le novità del dl l’istituzione della zona bianca nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e un’incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.