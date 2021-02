Esce “E ‘Mmò” del collettivo carcerario Gli Ultimi Saranno

Disponibile sulle piattaforme streaming il brano “E ‘Mmò” del collettivo carcerario Gli Ultimi Saranno, progetto nato da un’intuizione di Raffaele Bruno

Disponibile su tutte le piattaforme digitale “ E ‘MMÒ ” brano scritto e realizzato dal collettivo Gli Ultimi Saranno. “E ‘mmò” è figlio dell’esperienza del collettivo sul tema della detenzione e del suo rapporto con l’arte, approfondito durante gli anni attraverso eventi nelle strutture (più di 20 in carceri di tutta Italia) e laboratori (attualmente 3 in attività), per sensibilizzare istituzioni e società civile sul tema dell’attività creativa in carcere.

Il collettivo “Gli Ultimi Saranno” è composto da: Raffaele Bruno e Federica Palo (voci recitanti) Maurizio Capone (voce, percussioni e tubolophon), Enzo LUK Colursi (voce e piano elettrico); Carla Grimaldi (violino); Massimo De Vita (chitarra elettrica e percussioni). Il testo è di Raffaele Bruno mentre la musica di Emanuele Giovanni Aprile, M. Capone, E. Colursi, M. De Vita. Masterizzato da Luca Stefanelli e distribuito dall’etichetta discografica Soundfly.

Il videoclip del brano è diretto da Alessandro Freschi (Frè) e interpretato da Cosimo Rega, detenuto con fine pena mai diventato attore professionista proprio in carcere, protagonista del film “Cesare deve morire” dei fratelli Taviani e capocomico della storica compagnia “Stabile assai”, di cui quest’anno ricorre il quarantennale.

Il progetto “Gli Ultimi Saranno” nasce da un’intuizione di Raffaele Bruno; scrittore, attore, regista e attualmente parlamentare della Camera dei Deputati; e trae ispirazione dalla decennale esperienza di “Delirio Creativo“, un rito teatrale di creazione e improvvisazione collettiva attraverso il quale è possibile sperimentare l’idea di sentirsi “comunità” in cui il fuoco dell’arte e della creatività diventa pretesto per ritornare all’essenza dell’umanità.