“E vissero feriti e contenti” nuovo album di Ghemon

L’attesa per il nuovo album di Ghemon sta per finire. “E vissero feriti e contenti”, il settimo disco del cantautore, uscirà il 19 marzo per l’etichetta Carosello Records.

All’interno, ovviamente, è presente ‘Momento perfetto’, il brano che Ghemon porterà in gara nella categoria ‘Campioni’. ‘E vissero feriti e contenti’ apre a una nuova fase della carriera di Giovanni Luca Picariello, che solo lo scorso aprile ha pubblicato il precedente lavoro ‘Scritto nelle stelle’. Il nuovo disco è disponibile in preorder.