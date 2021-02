Arriva Crash Bandicoot 4 per Ps5 e Xbox

Il 12 marzo su PlayStation 5 e Xbox Series X| S arriva “Crash Bandicoot 4: It’s About Time”, nuovo capitolo della popolare saga del videogioco

Il marsupiale più famoso del mondo compie 25 anni ed è pronto a sbarcare sulle console next gen. Esce il 12 marzo su PlayStation 5 e Xbox Series X| S, “Crash Bandicoot 4: It’s About Time”, nuovo capitolo della popolare saga videoludica lanciata nel 1996.

Lo stesso giorno, il titolo sarà disponibile anche per Nintendo Switch, mentre per PC arriverà entro l’anno tramite Battle.net.

In occasione del suo anniversario d’argento, Activision Blizzard ha in programma numerosi festeggiamenti che coinvolgeranno i fan di Crash Bandicoot durante tutto l’anno.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time per console next gen è ottimizzato per girare in 4K a 60 FPS, garantendo caricamenti più veloci e la qualità audio 3D. I possessori di PlayStation 5, in particolare, avranno una sorpresa in più con i controller wireless DualSense, grazie ai trigger adattivi.

Inoltre, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), tutti coloro che hanno acquistato (o acquisteranno) la versione del gioco PlayStation 4 o Xbox One avranno diritto a ricevere l’update gratuito per la rispettiva console next gen, incluso il salvataggio dei dati.