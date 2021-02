American Airlines conferma avvistamento di un UFO

Un pilota della American Airlines avvista un oggetto volante non identificato a forma di cilindro nei cieli del New Mexico

Un pilota dell’American Airlines ha riferito di aver visto un oggetto volante non identificato sui cieli del New Mexico. L’avvistamento risale allo scorso 21 febbraio, mentre il volo 2292 era in rotta da Hebron a Phoenix. Il pilota, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) ha chiamato la centrale operativa per segnalare lo strano avvistamento.

La chiamata è stata però intercettata dal blogger Steve Douglass, che ha pubblicato la clip audio di 15 secondi sul blog di aviazione Deep Black Horizon. Il pilota descrive l’UFO come un lungo oggetto cilindrico simile a un missile “che si muoveva molto velocemente sopra di noi”.

Pochi giorni dopo la pubblicazione dell’audio online, American Airlines ha confermato che la trasmissione radio proveniva dal volo 2292, invitando a sottoporre ulteriori domande all’FBI.

Del caso si è occupata anche la Federal Aviation Administration (FAA), l’agenzia americana di aviazione civile, che ha confermato l’avvistamento.

Ha poi aggiunto che “i controllori del traffico aereo della FAA non hanno visto alcun oggetto nell’area sui loro radar”.