Rally Revolution +1 alla prova dello sterrato

La scuderia Rally Revolution +1 dopo la partecipazione al recente Rally del Carnevale ora si prepara all’imminente Rally Terra Valle del Tevere su fondo sterrato

La stagione rallystica italiana sta prendendo forma e la scuderia Rally Revolution +1 ha già programmato l’attività che la vedrà impegnata su più fronti. Infatti ha esordito nel 2021 con il duo composto da Pierluigi Della Maggiora e Valerio Favali con l’usuale Skoda Fabia R5 al recente Rally del Carnevale. Qui il duo ha colto una soddisfacente settima piazza assoluta con distacchi minimi dagli equipaggi che lo hanno preceduto ed alla fine con uno scarto una decina di secondi dal quinto assoluto.

La gara per Della Maggiora è stata effettuata per testare la macchina in vista dell’impegno futuro nel Campionato Rally Zona che inizierà il 12-13 marzo prossimi con il prestigioso Rally il Ciocco e Valle del Serchio primo ed importante appuntamento della serie . La gara garfagnina sarà importante essendo a coefficiente massimo (coeff. 1,5) ,e quindi di peso, in ottica sia per il titolo di zona oltre che per l’ammissione alla finale di Coppa Italia prevista a fine ottobre con il Rally di Modena. Oltre agli impegni nel CRZ del vulcanico presidente della Rally Revolution +1 Pieluigi Della Maggiora, il prossimo fine settimana il sodalizio lucchese avrà un inedito equipaggio presente al Rally Terra Valle del Tevere, gara valevole per il Race Day Rally Terra. Infatti saranno portacolori della scuderia Cristiano Bianucci, usuale Team Manager della MM Motorsport affiancato per l’occasione da uno dei più grandi co-piloti italiani in circolazione Sauro Farnocchia. Sarà un’occasione per vedere all’opera per la prima volta Cristiano Bianucci su fondo sterrato dopo la grande prestazione al Rally di Lucca del 2019 dove colse addirittura la terza posizione assoluta all’esordio con la Skoda Fabia R5 e dopo alcuni di assenza in veste di pilota.

Interessante quindi il neo equipaggio della Rally Revolution +1 al Rally Terra Valle del Tevere che avrà come base San Sepolcro e che interesserà anche Anghiari e Pieve Santo Stefano. Due le prove speciali previste da ripetersi tre volte per un totale di 47,95 Km di tratti cronometrati su un percorso globale di 210,59 Km.

Esordisce il Presidente della Rally Revolution +1 Pierluigi Della Maggiora “Ci ha fatto molto piacere avere in squadra un equipaggio così importante composto da Cristiano Bianucci dal passato rallystico importante e certamente un onore avere tra noi un personaggio come Sauro Farnocchia, un navigatore professionista al top che potrà sicuramente dare un input per ben figurare e lavorare per raggiungere il massimo risultato. Siamo veramente contenti di questa squadra e non vediamo l’ora di metterci in gioco.” Grande soddisfazione quindi per la Rally Revolution +1 per questa importante trasferta a cui seguiranno anche altri importanti ed interessanti appuntamenti agonistici che saranno svelati entro primavera che coinvolgeranno la scuderia a trecentosessantagradi.