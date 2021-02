Laïoung duetta con Fabri Fibra nel nuovo singolo

Laïoung online sulle piattaforme digitali con “Fanno tutto per hype” feat. Fabri Fibra: il brano è una denuncia sull’utilizzo dei social

È uscito “Fanno Di Tutto Per Hype (Trappocalisse)”, il nuovo singolo di Laïoung feat. Fabri Fibra, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming e digital download, prodotto pubblicato e promosso dal gruppo discografico internazionale Planet Records in collaborazione con RRR Records e distribuito da Planet Distribution (Distribution Dept. del gruppo Planet Records).

Il brano è un attacco diretto alla “dipendenza da social” che viene vissuta ogni giorno sempre di più dai ragazzi sulla spinta di alcuni rapper della scena, i primi occupati 100% solo a guardare cosa fanno gli altri su Instagram, TikTok e vari dimenticando la loro vita, i secondi molto presi nel trascorrere le giornate in funzione dei like che ricevono anche a costo di passare “messaggi falsati” ai loro fans.

I due Artisti denunciano alcune convinzioni sbagliate del pubblico, di chi utilizza in maniera smodata i vari network, pensando che tutti gli artisti vivano di eccessi e continue situazioni estreme, generando così catene emulative di stereotipi sbagliati che si ripercuotono sui giovanissimi.

Laïoung spiega: «Il brano “Fanno di tutto per Hype” è un monito a questa generazione dove i numeri nei social possono determinare il valore di una persona e la moneta principale per avere più numeri è l’Hype, sinonimo di Visibilità che spesso porta chi ne é assetato a fare gesti estremi, come diffamare un innocente o persino procurarne la morte. Nel mondo della Trap questo atteggiamento viene usato da alcuni artisti per acquisire fama più rapidamente con violenza, gesti estremi, droga e linguaggio aggressivo, non sapendo che questo causerà la morte della trap… la Trappocalisse ».

Il brano, prodotto dallo stesso Laïoung e con il mix/master di Roberto Ferrante (Cuban Deejays), conferma il sodalizio tra i due artisti che già in passato hanno collaborato insieme nel brano “Nel blu dipinto di blu”, e sulla stessa linea d’onda in questo brano si chiedono dove sia finita l’arte, la musica stessa, che oramai ha perso significato di fronte ai numeri, ai like, ed alla voglia di fama ottenuta con facilità.

In contemporanea all’uscita del singolo viene anche pubblicato il video, curato dal regista cubano Asiel Babastro.

LAIOUNG:

Giuseppe Bockarie “Laïoung ” Consoli è nato a Bruxelles nel 1992 da padre italiano e madre della Sierra Leone; il suo nome d’arte deriva dall’unione delle parole Lion e Young, giovane leone. Laioung è cresciuto circondato dalla musica, grazie allo zio, il musicista Bai Kamara Jr ed ai suoi genitori (il padre suona sette strumenti mentre la madre canta dancehall). In giovane età ha girato il mondo: prima l’Italia, poi Londra, Parigi e vari posti in Europa, dove ha creato il movimento #THERRRMOB basandosi su musica, arte e fashion. Laioung ha l’abilità di produrre ogni genere di musica mixando le diverse culture a cui appartiene e suona sia il piano che la chitarra. Il suo primo singolo Giovane Giovane, uscito a settembre del 2016 e prodotto dallo stesso Laioung, è disco di platino. Nel febbraio del 2017 pubblica il primo singolo ufficiale intitolato Wooh e seguito da CLMG e Flus2. Nello stesso periodo esce la riedizione del suo album Ave Cesare: veni, vidi, vici, in doppio CD e con dieci inediti. Laioung vanta collaborazioni con artisti come Fabri Fibra, nel singolo Dipinto di Blu presente all’interno dell’album Fenomeno; Gue Pequeno, con il quale ha pubblicato il singolo Vengo dal basso; Biagio Antonacci con il brano Sei nell’aria. Con il marchio RRR Mob, da lui fondato, si dedica alla scoperta e promozione di nuovi talenti in Italia e all’estero. Nel 2018 firma con Polydor, etichetta di Universal Music Italia. A novembre pubblica il singolo inedito Nero su Nero. Agli inizi del 2019 esce brano Hang with us e Proteggimi che hanno anticipato il suo album Rinascimento. Dopo un periodo di ulteriore crescita professionale e personale Laïoung torna con un brano di denuncia sull’utilizzo sbagliato dei social.

