Hell Raton e Kurolily conduttori di Amazon Music PreShow

Amazon.it sceglie Manuelito “Hell Raton” e Kurolily come conduttori di Amazon Music PreShow, il live Twitch quotidiano dedicato a Sanremo 2021

L’attesissima 71esima edizione di Sanremo è ormai alle porte, gli artisti si stanno scaldando per salire sul palco più amato e chiacchierato d’Italia e Amazon ha preparato una serie di contenuti e di sorprese grazie ai quali i clienti potranno vivere la calda ed elettrizzante atmosfera sanremese ovunque si trovino.

Amazon Music PreShow

Dal 2 al 7 marzo, live dall’Amazon Music Café, l’headquarter milanese di Amazon Music, Manuelito “Hell Raton”, in compagnia della streamer Kurolily, sarà il conduttore di Amazon Music PreShow, un format originale live sul canale Twitch di Amazon Music IT. Dalle ore 19:00 alle ore 20:00 Manuelito “Hell Raton” commenterà in diretta le performance degli artisti in gara, chiacchiererà con loro, lancerà sondaggi e concorsi per tutti coloro che saranno collegati e condividerà gli highlight della giornata.

Alexa

In attesa dell’inizio di Sanremo 2021, e durante l’evento, Alexa è l’alleata perfetta per non perdere nemmeno una notizia, un insight o una chicca sul Festival. Ecco cosa possono chiederle i clienti.

Le pagelle di Alexa: “Alexa, commenta Sanremo!” – Durante ogni puntata di Sanremo 2021 i clienti quest’anno potranno chiedere ad Alexa di commentare lo show live. Per scoprire cosa ne pensa Alexa di esibizioni, canzoni in gara, presentatori ed ospiti, sarà sufficiente dire “Alexa, commenta Sanremo” e Alexa darà la sua valutazione senza risparmiarsi in battute e pagelle su ciò che accadrà durante la diretta.

Un ospite speciale: per ripercorrere i momenti salienti delle serate, Alexa quest’anno si collegherà con un ospite decisamente speciale. Basterà chiedere “Alexa, collegati con Manuelito” e si potrà ascoltare un commento giornaliero del produttore discografico, nonché giudice di XFactor 2020. Manuelito “Hell Raton” passerà in rassegna tutti gli highlights dello show delle canzoni in gara.

Alexa opinionista: “Alexa, chi vincerà Sanremo?” – Alexa ha gusti musicali ben definiti. Domandandole “Alexa, chi vincerà Sanremo?” darà il suo giudizio: riuscirà a indovinare il vincitore di quest’anno? Chiedendole, infine, cosa ne pensa di un artista, come ad esempio “Alexa, ti piace Madame?”, esprimerà opinioni e preferenze sui cantanti della settantunesima edizione del Festival.

La musica preferita con Alexa: lasciarsi travolgere dai propri brani sanremesi preferiti, cantare a squarciagola le più grandi hit che ne hanno fatto la storia, ballare al ritmo dei brani più popolari è semplicissimo grazie ad Alexa. Basta chiedere “Alexa, metti la radio Sanremo Classici” oppure “Alexa, metti la playlist Sanremo Anni 80”.

Playlist Amazon Music

Per prepararsi a questo nuovo appuntamento sanremese, Amazon Music ha creato delle playlist tematiche grazie alle quali i clienti possono rivivere i grandi successi del passato o riascoltare le hit più recenti: Sanremo – i grandi classici, La vita è Pop! (Sanremo Edition), Sanremo – i vincitori, Sanremo Classici: Videos che racchiude un mix di video di brani e artisti che hanno partecipato alle passate edizioni del Festival, e una serie di playlist che raccolgono i brani dei vari decenni a partire da Sanremo anni 50 fino ad arrivare Sanremo – Anni 10.

Contest Amazon Music IT – Be My Guest

Sanremo non è un grande palco solo per gli artisti in gara ma lo è anche per i presentatori e per i super ospiti. E proprio per tirare fuori il presentatore nascosto in ognuno, Amazon Music Italia lancia il contest artistico Be My Guest, grazie al quale ogni utente di Instagram può diventare ospite speciale delle pagine social di Amazon Music IT. Per partecipare, gli utenti dovranno pubblicare un video sul loro profilo Instagram in cui annunciano, nel modo più creativo possibile, uno degli artisti in gara a Sanremo 2021. Il contenuto dovrà poi essere condiviso con l’hashtag #AmazonBeMyGuest e tag alla pagina Instagram @amazonmusicit. I video più originali e creativi saranno selezionati e diventeranno gli ospiti speciali delle pagine social di Amazon Music Italia, oltre a poter ricevere un dispositivo Amazon Echo Dot. È possibile partecipare fino al 3 marzo.

Promo Amazon Music HD

Per deliziare i propri clienti nel momento dell’anno in cui la musica è protagonista, Amazon Music HD, il servizio di streaming che offre contenuti musicali di qualità premium con oltre 70 milioni di brani in alta definizione (HD) e in Ultra HD, offre la possibilità di iscriversi al piano individuale ed usufruire di un periodo di uso gratuito di 3 mesi. La promozione è valida fino all’8 marzo ed è soggetta a termini e condizioni.