Dellamore pubblica il videoclip di Interstellar

Interstellar, l’ultimo singolo di Dellamore, ha anche un video che racconta una storia d’amore che va oltre il tempo

Fuori da venerdì 5 febbraio, il videoclip di Interstellar, l’ultimo singolo pubblicato di Dellamore (distr. Artist First) che racconta una storia d’amore che va oltre il tempo, tra gravità, influenze rap e citazioni fantascientifiche.

Da sempre esistono almeno due cose alle quali l’uomo ha provato a dare una spiegazione: l’universo che ci circonda e l’amore, capendone sempre ben poco. Qui scienza e passione si uniscono in una storia oltre il tempo e lo spazio, condividendo le paure, le sorprese, gli enigmi e l’euforia di un viaggio immaginario, destinato ad una collisione con la realtà. (Dellamore)

Autore: Federico Tarantino

Titolo: Interstellar

Genere: Rap/Indie

Produttore: Federico Tarantino

Distribuzione: Artist First

Video realizzato da: Frank Falletta

Anno: 2021

Durata: 2:43

BIOGRAFIA

Federico Tarantino, in arte Dellamore, è nato a Palermo nel 1990. Inizialmente conosciuto con il nome Fre, ha collaborato con artisti del calibro di Emis Killa, Jesto, Hyst, MadBuddy, Johnny Marsiglia, Davide Shorty. In un periodo di pausa, i gusti e gli stili della cultura musicale cambiano radicalmente. L’11 ottobre 2019 vede la luce una nuova figura artistica sotto il nome di Dellamore, con il nuovo singolo di impatto Puttana, frutto delle nuove influenze dell’artista. L’uscita del suo nuovo singolo, Interstellar, è prevista per il 29 gennaio.

