Pedine bianche e nere: YouTube chiude canale di scacchi per razzismo

YouTube ha bloccato il canale di scacchi Agadmator per discriminazione razziale: tutta colpa di un algoritmo che ha confuso espressioni sulle pedine bianche e nere

Il politically correct, troppe volte eccessivo, non risparmia gli scacchi. A finire nel mirino della censura, stavolta, sono state le pedine del gioco, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it). YouTube infatti ha bloccato il canale Youtube Agadmator per discriminazioni razziali.

Tutta colpa di un algoritmo, a quanto pare. Frasi tipiche della terminologia del gioco come “Il bianco attacca il nero” sono state scambiate per espressioni discriminatorie, da qui il blocco del famoso canale che conta circa un milione di iscritti.

L’algoritmo di Youtube

A spiegare il motivo dello stop, avvenuto lo scorso 28 giugno, sono stati due ricercatori della Carnegie Mellon University. R. KhudaBukhsh e Rupak Sarkar, questi i loro nomi, hanno spiegato infatti che: “non sappiamo quale strumento viene utilizzato da YouTube, ma si affida all’intelligenza artificiale per rilevare il linguaggio razzista, ed incidenti come questi possono accadere“. Il tutto si è risolto così il 24 ore, come un banale errore di interpretazione.

Negli ultimi tempi, il gioco degli scacchi è tornato in voga grazie alla serie Netflix ‘La Regina Degli Scacchi’ che già dal suo esordio ha registrato numeri incredibili di pubblico. Alcune analisi di mercato hanno dimostrato infatti, che dopo l’uscita degli episodi sulla piattaforma, il mercato ha registrato un aumento inerente l’acquisto di scacchiere e testi sul gioco.