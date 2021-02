Lo squalo con il volto umano è virale sui social

Il video e le immagini del baby squalo con le sembianze di un volto umano sono virali: bufala o verità sul ritrovamento di un pescatore indonesiano?

Uno squalo mutante, con le sembianze di un volto umano. Verità o bufala sul ritrovamento di un pescatore in Indonesia? Le immagini e il filmato, in attesa che sia fatta piena luce sul bizzarro esemplare, hanno fatto il giro del mondo.

Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), il pescatore Abdullah Nuren ha raccontato di aver accidentalmente preso con la sua rete da pesca uno squalo incinta.

Una volta aperta la pancia, all’interno vi erano tre cuccioli. Uno di loro, come mostra un video diventato virale, aveva le fattezze di un volto umano, con quelli che sembrano veri occhi e una piccola bocca.

Le immagini hanno sollevato qualche perplessità. È tutto reale? Il pescatore sostiene di sì, e nonostante in molti si siano fatti avanti per comprare l’esemplare, ha deciso di tenerlo per sé, sperando gli porti fortuna.