La casa che gira è solo un’illusione ottica

Il video della casa che gira pubblicato su TikTok è diventato subito virale: il vecchio filmato girato in Australia però è solo un’illusione ottica

Un’automobile passa e uno dei passeggeri filma con il telefonino una casa che gira. Sembra reale il video che sta spopolando su TikTok, ma si tratta solo di un’illusione ottica. Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), infatti, con uno sguardo attento si può notare che l’abitazione ha qualcosa di strano.

La clip, che in realtà risale ad una decina di anni fa ed è stata girata nella periferia occidentale di Sydney, in Australia, mostra una delle illusioni ottiche 3D mimetiche.

Come spiegato dalla pagina Instagram Hidden Sydney, la costruzione è in realtà un’opera d’arte chiamata Camoufleur. L’ha realizzata un’artista, Regina Walters, che ricrea un hangar per aerei “mascherato” da casa in stile Anni 40 in bianco e nero.