Simone Ashley sarà la protagonista di Bridgerton 2

Basata sulla saga di bestseller della scrittrice Julia Quinn, la serie originale Netflix è la prima targata Shondaland (casa di produzione fondata da Shonda Rhimes). Creata dal suo collaboratore di lunga data, Chris Van Dusen (Scandal, Grey’s Anatomy, Private Practice), che ha debuttato con la sua prima stagione il 25 dicembre sulla piattaforma.

IL VIDEO-ANNUNCIO DI BRIDGERTON 2

Le riprese di Bridgerton 2, tratta dal secondo romanzo di Julia Quinn, inizieranno in primavera a Londra. Nella seconda stagione tornerà tutto il cast del primo capitolo. Con tutti intendiamo anche, e soprattutto, il Duca di Hastings. Tra gli interpreti, oltre Simone Ashley, altre new entry non ancora annunciate.

Le parole di Lady Whistledown che, il mese scorso, hanno annunciato l’arrivo di Bridgerton 2: “Dopo i pettegolezzi degli ultimi giorni, è un onore per me comunicarvi che Bridgerton tornerà ufficialmente per una seconda stagione. Spero che abbiate messo da parte una bottiglia di ratafià per questa deliziosa occasione. L’incomparabile cast di Bridgerton tornerà sul set nella primavera del 2021. L’autrice è stata attendibilmente informata del fatto che Lord Anthony Bridgerton intende dominare la prossima stagione. La mia penna sarà pronta per riferire tutte le sue vicissitudini d’amore. Tuttavia, gentili lettori, prima di lasciar spazio a richieste di sordidi dettagli, sappiate che al momento non sono incline a riferire alcun particolare. La pazienza, dopotutto, è una virtù. Sentitamente Vostra, Lady Whistledown”.