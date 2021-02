Previsioni meteo 23 febbraio: bel tempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 23 febbraio 2021: clima primaverile da Nord a Sud grazie all’anticiclone, temperature gradevoli

Condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia in quest’ultima settimana di un mese di febbraio dai due volti. Dopo un weekend a metà mese con freddo invernale e neve, da alcuni giorni è l’alta pressione la protagonista assoluta. Un promontorio anticiclonico di matrice africana anche nei prossimi giorni condizionerà lo scenario meteo, regalando giornate soleggiate e temperature primaverili.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS per tutta la settimana il clima rimarrà asciutto con temperature massime superiori anche di +10°C rispetto alle medie stagionali. Attenzione alla formazione di nebbie al mattino nelle zone di pianura, mentre l’inizio di marzo potrebbe riservare qualche sorpresa. Al momento una discesa di aria fredda potrebbe raggiungere le regioni adriatiche, ma considerata la distanza temporale serviranno ulteriori conferme.

Intanto per oggi, martedì 23 febbraio 2021, al Nord Italia nebbie e nubi basse al mattino sui settori pianeggianti e sul Triveneto al mattino; al pomeriggio i cieli risulteranno in prevalenza soleggiati al settentrione, con nuvolosità insistente sulle coste Romagnole e sulla laguna Veneta. In serata ampi spazi di sereno e tempo asciutto ovunque.

Al Centro tempo stabile al mattino specie sui settori Tirrenici, foschie sulle zone interne e qualche addensamento sulle coste Adriatiche. Al pomeriggio si rinnovano cieli irregolarmente coperti tra Marche e Abruzzo. In serata ancora asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Toscana possibili foschie al mattino sui settori interni della regione, sole prevalente al pomeriggio sulla costa e sull’entroterra. In serata le condizioni del tempo si manterranno stabili con ampi spazi di sereno.

Giornata all’insegna del tempo stabile al meridione: nuvolosità irregolare tra Sardegna e Puglia al mattino, con cieli pienamente soleggiati altrove. Al pomeriggio tempo stabile con qualche addensamento sparso. In serata non sono attese variazioni di rilievo con molte schiarite alternate a nubi.

In Calabria ampi spazi di sereno in mattinata su tutta la regione, qualche nube in più al pomeriggio sulle zone meridionali. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione; massime in debole incremento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.