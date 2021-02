Margarita dell’anno: Chiara Mascellaro in gara con “Rosalia”

La Difford’s Guide lancia la ricerca del Margarita dell’anno: la bartender palermitana Chiara Mascellaro partecipa con il suo cocktail “Rosalia”

Altro importante traguardo internazionale per Chiara Mascellaro: la bartender siciliana, infatti, è selezionata, insieme ad altri 39 Bartender nel mondo vincitori della Patrón Perfectionists, per partecipare alla creazione del miglior Margarita dell’anno con il suo “Rosalia”, “sfida” lanciata dalla Difford’s Guide e che avrà inizio oggi in occasione della giornata mondiale del Margarita. Il pubblico giudicherà oltre 40 creazioni elencate nella pagina dedicata della Difford’s Guide, attraverso una votazione che si svolgerà a partire da oggi fino al 9 marzo. Per votare Chiara ed il suo cocktail Rosalia, accedere e registrarsi su Difford’s Guide a questo link

Ai partecipanti è richiesta la presentazione della propria versione originale del Margarita con l’obiettivo di trovare quella più attraente e gustosa. Il nome del cocktail di Chiara è un omaggio alla donna, una dedica alla propria città, Palermo, e racconta la sua storia, la sua lotta contro il virus dell’HPV, celebra la sua vittoria e la speranza e sottolinea l’importanza della prevenzione: “Rosalia è il nome del mio cocktail ed è la versione femminile del Margarita. Ho deciso di omaggiare la donna e per questo ho scelto un fiore, non a caso la rosa. La rosa è il fiore simbolo di Santa Rosalia Patrona della mia amata città, Palermo. Questa ricetta racconta la mia storia. Quando fui chiamata per partecipare alla competition era gennaio, mese della prevenzione del tumore al collo dell’utero. Io partii proprio da lì, senza pensarci due volte, sapevo già cosa volevo fare e raccontare. Nasce così Rosalia. Circa 10 anni fa ho contratto il virus dell’ HPV, un virus che se trascurato porta a problemi molto gravi, come il tumore. Quando me ne accorsi la situazione era già abbastanza grave, al limite, ma ancora in tempo per risolvere. Dopo due anni di interventi e cure ho definitivamente debellato questo grandissimo peso che mi portavo dentro e di cui non avevo il coraggio di parlare. Oggi voglio parlarne, voglio lanciare un messaggio. Rosalia è il drink che celebra la mia vittoria e la mia storia, nella speranza che possa essere d’ aiuto e possa aprire gli occhi a ragazze e donne come me. La prevenzione salva la vita.”

Chiara spiega la preparazione del cocktail: “Rosalia è delicatezza: la rosa è in perfetta armonia con le note amare del bitter e l’acidità del limone; Tequila Patrón Silver da struttura e regala morbidezza ed equilibrio al drink. La Garnish è un garofano bianco poggiato sul drink, e sul bordo, come un classico Margarita, c’è una crusta di sale Rosa dell’Hymalaya.”

Il cocktail vincitore sarà messo in vendita su Difford’s Guide come kit pronto per l’acquisto contenente tutti gli ingredienti che le persone potranno preparare a casa e il bartender verrà invitato all’Hacienda Patrón, la distilleria del brand di tequila, in Messico nel 2022.

Chiara Mascellaro è una bartender, brand ambassador di UpGrade (www.upgrademixer.com). Nel 2019 si aggiudica la finale italiana della Patròn Perfectionists Cocktail Competition 2019 che le permette di volare in Messico per la finale mondiale.