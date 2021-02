La senatrice Paola Taverna chiede di rifondare il M5s

Movimento 5 stelle nel caos dopo le espulsioni dei dissidenti, la senatrice Paola Taverna strizza l’occhio a Conte e chiede una rifondazione pentastellata

“Dobbiamo fermarci un attimo, per riflettere. E dobbiamo rifondare il M5S”. Cosi’ la senatrice M5s Paola Taverna al Fatto quotidiano. “Voglio dire – aggiunge la senatrice come riferisce la Dire (www.dire.it) – che è il momento di pensare a un nuovo modo di decidere e di stare assieme, per fare sì che non si debba arrivare a situazioni come quella attuale, con due anime contrapposte”.

Per Taverna “bisogna lavorare a un nuovo perimetro, a una nuova cornice per il Movimento. E in questa ottica Giuseppe Conte può essere una figura fondamentale. Lui ha cambiato l’approccio del Movimento alla politica, facendo una sintesi tra la nostra forza innovatrice e la sua capacità di stare al governo”. Oggi, aggiunge, “lo scenario politico è totalmente mutato. Spero che Beppe Grillo e lui possano individuare il ruolo più giusto. Per me potrebbe anche essere un ottimo capo politico, da solo o affiancato da una segreteria. E su questo potrebbero esprimersi nuovamente gli iscritti”.