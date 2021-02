Covid: vaccino AstraZeneca esteso fino ai 65 anni

Emergenza Covid-19: arriva l’estensione per il vaccino AstraZeneca che potrà essere somministrato dai 18 fino ai 65 anni

Il vaccino anti-Covid prodotto da AstraZeneca potrà essere utilizzato “nella fascia di età compresa tra i 18 e i 65 anni, ad eccezione dei soggetti estremamente vulnerabili“. È quanto prevede “sulla base di nuove evidenze scientifiche” una circolare del ministero della Salute che aggiorna le modalità di somministrazione del prodotto.

Nella circolare del Ministero, firmata dal direttore generale della Prevenzione, Gianni Rezza, come spiega la Dire (www.dire.it) si legge che le indicazioni di utilizzo del vaccino AstraZeneca fino ai 65enni “sono rafforzate da nuove evidenze scientifiche che riportano stime di efficacia del vaccino superiori a quelle precedentemente riportate, e dati di immunogenicità in soggetti di età superiore ai 55 anni, nonché nuove raccomandazioni internazionali tra cui il parere del gruppo SAGE dell’OMS”.

Pochi giorni fa il colosso farmaceutico era finito nel mirino di politici e personale sanitario per la carenza di dosi.

Immediata la replica dell’azienda: “AstraZeneca afferma che sta lavorando per rispettare l’impegno di consegnare all’Italia 4,2 milioni di dosi nel primo trimestre, con l’obiettivo di superare i 5 milioni. Per le prossime settimane sono pianificate altre tre consegne per 1 milione di dosi addizionali e successivamente altre consegne per raggiungere alla fine del mese di marzo il totale previsto per il primo trimestre”.