Zawe Ashton sarà la “cattiva” di Captain Marvel 2

Nuovo ingresso nel cast di Captain Marvel 2: arriva Zawe Ashton che indosserà i panni della “cattiva” nel film in uscita il prossimo autunno

Mentre stanno per iniziare le riprese, al cast di Captain Marvel 2 si aggiunge Zawe Ashton. Dopo essersi fatta notare in Velvet Buzzsaw, il thriller soprannaturale targato Netflix con protagonista Jake Gyllenhaal, indosserà i panni della cattiva nel nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe.

Il film è diretto da Nia DaCosta (regista del sequel di Candyman – Terrore dietro lo specchio, uscito nel 1992) con protagonista Brie Larson.

Ma non è questa l’unica novità come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it). Nella nuova avventura dedicata a Carol Danvers/Captain Marvel (Larson) ci saranno la giovane Iman Vellani, che farà il suo debutto sul piccolo schermo nella serie di Ms. Marvel su Disney+, e Teyonah Parris nei panni di Monica Rambeau, già comparsa nel primo film di Captain Marvel in cui l’abbiamo vista in versione bambina, interpretata da Akira Akbar.

E non solo. Monica è tornata sullo schermo, in versione adulta interpretata dalla Parris, in WandaVision: la prima serie Marvel Studios, attualmente in onda su Disney+, che ha aperto la Fase 4 del MCU.

LA DATA DI USCITA

Captain Marvel 2 è atteso sul grande schermo l’11 novembre 2022. Per ingannare l’attesa su Disney+ vi aspetta WandaVision, il 19 marzo (sempre sulla piattaforma) arriva The Falcon and The Winter Soldier. Inoltre, sul grande schermo è attesissimo Black Widow, il film dedicato a Vedova Nera. L’uscita della pellicola, con protagonista Scarlett Johansson, è stata rimandata più volte a causa della pandemia e la conseguente chiusura delle sale cinematografiche. In cantiere c’è l’idea di farlo uscire sulla piattaforma di Topolino, ma ‘voci di corridoio’ dicono che il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, non sarebbe d’accordo con questa decisione.