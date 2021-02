Dieci minuti di Yoga al giorno aiutano le anche

Per aumentare la flessibilità delle anche bastano 10 minuti di Yoga al giorno: questo tipo di esercizi sono anche fonte di benessere psicofisico

Supportano una vasta gamma di movimenti, come correre, camminare o semplicemente sedersi. Quando non sono in salute, le articolazioni dei fianchi possono essere anche fonte di problemi al ginocchio e alla caviglia. Tenerle in movimento con esercizi di yoga che allenano ad aprire e chiudere queste articolazioni non solo è vitale per la salute, ma anche fonte di benessere psicofisico. Ne parla la professoressa Daniela Lucini, responsabile di medicina dell’esercizio di Humanitas.

Le anche nello yoga

Nello yoga le anche sono spesso considerate punti nevralgici in cui si accumulano tensioni ed emozioni. Per permettere alla muscolatura attorno alle anche di rilasciare la tensione accumulata, i muscoli attorno alle articolazioni dovranno essere sottoposti ad esercizi di allungamento. Bastano 10 minuti al giorno, una volta a settimana.

Ecco come svolgere l’esercizio