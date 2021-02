Class action per il drifting del Dual Sense della PS5

Avviata una class action per il Dual Sense della Playstation 5: molti utenti hanno segnalato il problema di drifting con i nuovi controller

Le prime settimane della nuova Playstation 5 sono piene di problemi. Dopo l’irreperibilità della console per lungo periodo, i fortunati che sono riusciti ad acquistarla devono ora fare i conti con un altro problema: quello del drifting del DualSense.

Sulla questione, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è intervenuto lo studio legale Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith.

I legali hanno avviato infatti una class action sul controller difettoso. L’azienda giapponese stando alle lamentele dei clienti, è rea di aver messo sul mercato un Dual Sense che sapeva essere difettoso e di non aver fornito un’adeguata assistenza ai clienti.

Cos’è il drifting della Playstation 5?

Il drifting si verifica quando sullo schermo avvengono dei movimenti nonostante il joystick non sia stato toccato. Cosa, questa, che rende quasi impossibile giocare. Per cercare di rimediare alla falla, Sony ha affermato che il problema sarebbe stato coperto dalla garanzia a patto che i clienti si fossero fatti carico delle spese di spedizione. Una soluzione evidentemente poco gradita e che non ha soddisfatto la clientela.