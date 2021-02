Willy Wonka è il nuovo drink di Alessio Navacci

Il barman Alessio Navacci presenta il suo nuovo drink ispirato al film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato di Mel Stuart

Il barman di QVINTO a Roma, Alessio Navacci, ha elaborato questo drink dal gusto caldo, fruttato e deciso, perfetto per il periodo autunnale e invernale. L’Ezra Brooks Straight Rye Whiskey, distribuito in Italia da Pallini, gioca un ruolo fondamentale nel drink per la sua rotondità che si esprime in un connubio perfetto sia con la banana che con l’anice e il caffè, conferendo al tutto carattere e tenacia. Al palato si percepisce subito una texture avvolgente, grazie alla complicità dell’osmosi alla banana, per poi lasciare spazio all’aroma del caffè, con la pungenza dell’anice. Il lime corregge e bilancia gli ingredienti esaltandoli perfettamente e, per ottenere eleganza e piacevoli cenni di amarezza durante la bevuta, il bicchiere viene immerso per metà in un bagno di cioccolato fondente, per far felici gli Oompa Loompa! Il drink nasce da QVINTO, nel bel parco di Tor di Quinto, zona Roma Nord: un ristorante al piano terra, con griglia e una pizzeria, un ampio dehors con il fornito bar e una terrazza per aperitivi ed eventi in una location informale, ma elegante.

DRINK: WILLY WONKA

(ispirato al film ‘Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato‘ di Mel Stuart, 1971) BARTENDER: Alessio Navacci, barman di QVINTO a Roma INGREDIENTI:

60 ml Ezra Brooks Straight Rye Whiskey

30 ml osmosi di banana

30 ml succo di lime

10 ml essenza di anice e caffè

Cioccolato fondente

Lime disidratato



Bicchiere: coppa alta PREPARAZIONE:

Prima di tutto si prepara l’osmosi di banana, con 150 gr di zucchero bianco, 130 gr di banana fresca e 0,5 gr di acido citrico. Lasciare il composto sottovuoto a riposare per 24 ore, quindi filtrarlo e versare in una bottiglia con il tappo ermetico. Per la preparazione dell’essenza di anice e caffè, lasciare macerare per 24 ore 10 gr di caffè in grani e 4 stelle di anice su 200 ml di vodka, filtrando accuratamente tutto a fine processo. Versare i preparati un uno shaker e completare il drink con la tecnica shake&strain.