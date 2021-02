Achille Lauro anticipa Sanremo con “Solo Noi”

Achille Lauro, che sarà ospite fisso al Festival di Sanremo, in radio e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Solo Noi”

Achille Lauro, in attesa di debuttare come ospite fisso a Sanremo, è in radio e sulle piattaforme streaming con il suo nuovo singolo Solo noi. L’artista, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha accompagnato la bella notizia con un video emozionante ambientato in periferia. Nella clip si può osservare un cielo che si prepara per accogliere la notte, un campo da calcio, palazzoni, e le immagini di persone che abitano in quel luogo. In sottofondo la voce di Achille Lauro.

“Parlo a te, ovunque tu sia, venuto al mondo senza sapere come, che stai imparando cosa vuol dire crescere. Ricordati che non sei solo“. Queste le parole dell’artista sul brano che, come si evince dalla dichiarazione, è dedicata alla sua generazione.

Solo noi è la prima di una lunga serie di canzoni, che dovrebbero comporre il prossimo progetto discografico dell’artista, dopo l’uscita di 1920 – Achille Lauro e The Untouchable Band.

LAURO VERSO SANREMO 71

Dal 2 al 6 marzo come detto vedremo Achille Lauro come ospite fisso in tutte e cinque le serate, insieme ad Ibrahimovic, sul palco della 71esima edizione del Festival di Sanremo, condotto e diretto per la seconda volta da Amadeus. Un palcoscenico che Lauro conosce ‘come le sue tasche’ dopo la partecipazione alla gara, tra i Big, nel 2019 con Rolls Royce e nel 2020 con Me ne frego insieme a Boss Doms. “Sanremo stesso mi ha permesso di esprimere la mia arte dal 300 per cento e di portare in scena un ideale più che uno spettacolo. Porterò qualcosa di mai visto prima. Sarà un viaggio attraverso cinque quadri in cui tornerò con la mia follia”, ha dichiarato Lauro in un video mostrato durante la conferenza di Sanremo 2021.