Da Ibrahimovic a Elodie: totonomi sugli ospiti di Sanremo

Da Achille Lauro a Ibrahimovic: a Sanremo parte la corsa per la scelta degli ospiti. Tra le “quote rosa” spunta anche il nome di Elodie

Con la lista ufficiale dei ‘Big’ entra nel vivo il totonomi dei personaggi che saliranno sul palco di Sanremo 2021 in qualità di ospiti o presenze fisse dal 2 al 6 marzo.

Tra le quote rosa come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) in pole position ci sarebbero Elodie e Anna Tatangelo, papabili co-conduttrici accanto ad Amadeus.

Il direttore artistico potrebbe replicare il modello portato avanti lo scorso anno con dieci diverse personalità che si sono alternate nelle cinque serate.

E nel ruolo che è stato di Tiziano Ferro? Se il nome di Jovanotti non è stato ancora confermato, prende sempre più piede l’opzione Achille Lauro. Il rapper, assente dalla lista dei cantanti in gara, è molto amato dal pubblico del festival e sono stati in tanti a richiedere che potesse “arruolato” comunque. Le trattative, secondo i rumors, sarebbero ancora in corso e nulla è certo.

Per un coinvolgimento in una o più serate, si starebbe pensando anche a Zlatan Ibrahimovic, come rivela Dagospia. Tra le presenze maschili si fa, però, anche il nome di Gerry Scotti. Secondo quanto scrive ancora il sito: “Una presenza prevista già la scorsa edizione ma saltata per impegni lavorativi: ‘Amadeus mi aveva invitato per fare con lui e Fiorello una serata, un modo per ricreare l’atmosfera che avevamo vissuto alla radio negli anni più belli. Non ho potuto andarci da Varsavia e mi è dispiaciuto perché me lo aveva chiesto con grande stima e rispetto’. Questo aveva dichiarato a febbraio in un’intervista al FattoQuotidiano.it”.