Reggie, il gatto-nuvola è una star su Instagram

La bellezza di Reggie, il gatto morbido come una nuvola, ha conquistato i social: il felino su Instagram ha oltre 300mila followers

La morbidezza ha il nome di Reggie. Questo splendido gatto, tra le star felinepiù amate di Instagram, ricorda una soffice nuvola pelosa. Complici anche i suoi incredibili occhi verdi, che sembrano disegnati con un eyeliner, il suo sguardo ipnotico ha conquistato conquistato quasi 300mila follower.

Altrimenti noto come “Little Lord Reginald“, questo splendido gatto può sembrare smorfioso e snob, ma non fatevi ingannare dalle apparenze. Reggie, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non disdegna le coccole, e ama farsi viziare dalla sua mamma umana.