Raffaello Innocenti nuovo Ad di Chiesi Italia

Raffaello Innocenti nuovo Amministratore delegato di Chiesi Italia. Cambia la governance, annunciate quattro nuove nomine ai vertici

Nuovo assetto organizzativo per Chiesi Italia. Raffaello Innocenti, dal 2013 alla guida della Divisione Farmaceutica Italia del Gruppo Chiesi, ha assunto il ruolo di Amministratore Delegato di Chiesi Italia.

Sono, inoltre, state annunciate quattro nuove nomine ai vertici di Chiesi Italia: Stefania Chinca, Finance & Sales Operations Director; Federico Esposito, DPO, Legal & Compliance Manager; Laura Franzini, già Medical Director, integra nel Medical Department la funzione Pharmaceutical Affairs acquisendo anche la responsabilità delle attività afferenti alle strutture Regulatory Affairs, Quality Assurance e Farmacovigilanza; infine Paolo Francesco Maria Saccà che ha assunto l’incarico di Market Access & Pricing Head.

Parallelamente, il Gruppo Chiesi ha annunciato il riconoscimento come legal entity della “Divisione Farmaceutica Italia”, con conseguente identificazione della struttura nella società “Chiesi Italia S.p.A.”. In virtù della nuova identità giuridica, Chiesi Italia diviene formalmente la filiale italiana del Gruppo Chiesi, uniformando la propria governance a quella delle altre filiali del Gruppo.

La decisione è stata presa dal Board del Gruppo Chiesi e il cambiamento è parte del progetto di crescita dello stesso, coerente con il Modello di Governance che la società si è data.

“Con questa operazione Chiesi Italia ha completato il percorso di crescita che le consentirà di procedere in modo autonomo nel suo processo di sviluppo nei settori che contraddistinguono il mercato italiano, rafforzando la propria presenza nelle aree terapeutiche mirate alle patologie respiratorie, specialistiche, alle malattie rare e all’ambito consumer”, ha commentato Ugo Di Francesco, CEO del Gruppo Chiesi.

“Siamo fieri di aver raggiunto questo traguardo, per noi una nuova partenza con una rinnovata identità giuridica con la quale continueremo a perseguire la sfida dell’innovazione e a portare avanti concretamente i valori che da sempre contraddistinguono il Gruppo Chiesi, ha dichiarato Raffaello Innocenti, Amministratore Delegato di Chiesi Italia. Il riconoscimento della nuova legal entity avviene in un momento storico di grande importanza per l’azienda, sempre più impegnata nella costruzione di un’organizzazione che metta al centro le persone e di un modello di business sostenibile. Le nomine di Stefania Chinca e di Laura Franzini seguono non solo l’impegno a valorizzare il capitale umano presente in azienda ma anche le politiche di sviluppo volte a favorire l’equilibrio di genere nel processo decisionale, in linea con le politiche di Diversity & Inclusion e con i valori di azienda B Corp”.