Post Malone in concerto per i 25 anni dei Pokémon

Per i 25 anni dei Pokémon il concerto virtuale di Post Malone: l’evento globale prenderà vita il 27 febbraio, giorno del Pokémon Day

Un grande evento globale per celebrare il traguardo dei 25 anni. Sarà la musica di Post Malone ad accompagnare i festeggiamenti per l’anniversario d’argento dei Pokémon, con un concerto virtuale in programma il 27 febbraio, giorno del Pokémon Day.

“Sono un fan dei Pokémon da molto tempo, quindi l’opportunità di partecipare al concerto del Pokémon Day che celebra i 25 anni è fantastica”, ha detto Post Malone. Il concerto potrà essere visto gratuitamente sul canale ufficiale Pokémon YouTube, sul canale Twitch ufficiale di Pokémon e sul sito web del 25° anniversario del franchise a partire dall’1:00 di notte (ora italiana) di sabato 27 febbraio.

The Pokémon Company International, inoltre, ha collaborato con Universal Music Group per dare vita non solo a questo live, ma anche ad altre sorprese musicali previste per tutto il 2021, come parte del progetto musicale “P25 Music”.

Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si tratta di una collaborazione musicale che coinvolge le più grandi pop star mondiali, tra cui Katy Perry, principale artista del programma. Pokémon svelerà ulteriori dettagli su P25 Music alla fine del concerto.