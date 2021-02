After 3: ci sono Tessa e Hardin nel primo trailer

Cresce l’attesa per After 3, che sarà tratto dai romanzi Come mondi lontani e Anime Perdute: online il primo teaser trailer con Tessa e Hardin

After, la saga cinematografica tratta dai libri di Anna Todd con protagonisti Josephine Langford, nei panni di Tessa Young, e Hero Fiennes Tiffin, in quelli di Hardin Scott, sta per tornare con un nuovo capitolo. Dopo l’uscita di After e After 2, i fan attendono trepidanti l’arrivo di After 3.

sarà tratto dai romanzi After 3 – Come mondi lontani e After 4 – Anime Perdute, After 4, invece, da After 5 – Amore infinito. In Italia c’è questa divisione perché nel nostro Paese sono usciti cinque libri perché il terzo capitolo è stato diviso in due (Come mondi lontani e Anime Perdute). La versione originale, invece, è composta solo da quattro romanzi.

AFTER 3, IL TEASER TRAILER

L’attesissimo terzo film, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sta facendo parlare di sé. L’account Instagram ufficiale della pellicola ha lanciato un brevissimo teaser trailer in cui appaiono Tessa e Hardin in macchina. Lei fissa lui fissa con desiderio, poi il video si concluso con il finestrino appannato con la scritta ‘After We Fell’. La clip è accompagnata da un avvertimento per i fan “In arrivo qualcosa di bollente“.

LA TRAMA

Nel prossimo film Tessa e Hardin saranno alle prese con una forte crisi, a seguito di alcune rivelazioni ‘scottanti’ sulle famiglie dei rispettivi protagonisti. Il loro amore riuscirà anche questa volta a superare l’ennesimo ostacolo?