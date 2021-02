Previsioni meteo 19 febbraio: assaggio di Primavera

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 19 febbraio 2021: temperature in ulteriore aumento sull’Italia grazie all’alta pressione che regala un clima primaverile

Un promontorio anticiclonico è in rimonta sul Mediterraneo centrale e porta condizioni meteo stabili sul nostro Paese. Inizia dunque un weekend all’insegna della stabilità con temperature in ulteriore aumento per un assaggio di Primavera. Come negli ultimi giorni, anche nella giornata di oggi saranno possibili tuttavia pioviggini su Liguria e alta Toscana.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso del penultimo weekend di febbraio trova conferme l’arrivo di un promontorio anticiclonico di origine africana: tempo stabile quindi, ma anche clima piuttosto mite. Questo anticipo di Primavera potrebbe durare per buona parte dell’ultima decade del mese.

Intanto per oggi, venerdì 19 febbraio 2021, al Nord Italia cieli da nuvolosi a molto nuvolosi ma con tempo in prevalenza stabile. Al mattino deboli piogge o pioviggini sulla Liguria e Friuli, situazione invariata nel corso della seconda parte della giornata con nubi prevalenti eccetto sulle Alpi con ampie schiarite e tempo in prevalenza stabile.

Cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi sulle regioni del Centro Italia con associate delle deboli piogge o pioviggini in Toscana tra la mattinata ed il pomeriggio. Asciutto invece sulle altre regioni con maggiori aperture del cielo sulle regioni adriatiche.

In Toscana deboli pioviggini intermittenti nel corso delle ore diurne sui settori interni della regione, asciutto ma sempre con molte nubi altrove; generale miglioramento atteso nelle ore serali salvo residui fenomeni sui settori settentrionali.

Giornata all’insegna della stabilità sulle regioni meridionali peninsulari e peninsulari. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni al mattino e precipitazioni assenti, situazione invariata al pomeriggio ed in serata con condizioni meteo stabili ovunque.

In Calabria tempo stabile nella giornata con ampi spazi di sereno nelle ore mattutine su gran parte della regione, nubi sparse nel pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli nuvolosi.

Temperature in ulteriore aumento su tutti i settori.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.