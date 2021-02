Previsioni meteo 17 febbraio: temperature in rialzo

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 17 febbraio 2021: l’anticiclone si rinforza, tempo stabile sull’Italia ad eccezione di deboli nevicate su Alpi orientali e pioviggini sulla Toscana

Sull’Italia si registra una fase meteo stabile grazie all’anticiclone che si è esteso da inizio settimana anche sulla nostra Penisola. Il freddo pungente dello scorso weekend dunque ci sta via via abbandonando, grazie all’alta pressione che ha fatto risalire le temperature. Sarà così anche nella giornata di oggi, che trascorrerà con tempo stabile ad eccezione della Toscana, dove saranno possibili deboli piogge, e delle Alpi orientali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS tra domani e venerdì una blanda saccatura depressionaria potrebbe portare un generale aumento della nuvolosità e qualche pioggia al Nord e parte del Centro. Le temperature sono attese in graduale aumento fino a qualche grado sopra la media.

Intanto per oggi, mercoledì 17 febbraio 2021, al Nord Italia molte nubi in transito sulle regioni settentrionali del nostro Paese ma con precipitazioni scarse o del tutto assenti. Al mattino deboli piogge in Liguria e sul Friuli, neve sulle Alpi orientali. Situazione invariata nel corso della seconda parte della giornata con tempo per lo più stabile.

Cieli irregolarmente nuvolosi e tempo stabile anche sulle regioni centrali dell’Italia eccetto deboli piogge o pioviggini lungo le coste tirreniche e sui settori settentrionali della Toscana. Ampie schiarite sulle regioni adriatiche.

In Toscana piogge possibili nelle ore mattutine e poi anche al pomeriggio su gran parte della regione, più asciutto sui settori interni. Nessuna variazione nel corso delle ore serali.

Condizioni meteo stabili al Sud Italia. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi salvo innocue nubi lungo le coste tirreniche peninsulari. Seconda parte della giornata senza variazioni di rilievo eccetto deboli piogge in arrivo sulle coste tirreniche della Calabria.

In Calabria locali piogge nel corso delle ore diurne sulla costa tirrenica, asciutto sui restanti settori con molte nubi diffuse; nessuna variazione nelle ore serali, isolate precipitazioni sul Tirreno.

Temperature in sensibile aumento su tutta Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.