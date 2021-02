Previsioni meteo 15 febbraio: torna il sole sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 15 febbraio 2021: la perturbazione che ha portato nevicate nel weekend si allontana dall’Italia, tempo stabile da Nord a Sud

La neve, ampiamente preannunciata la settimana scorsa, ha creato disagi nel weekend di San Valentino ma le condizioni meteo sull’Italia in queste ore sono in deciso miglioramento. Nella giornata di oggi infatti avremo il definitivo allontanamento della perturbazione e il contemporaneo ritorno del sole su tutta la Penisola. Le temperature saranno ancora rigide, con rischio di gelate mattutine, e servirà qualche giorno per tornare in linea con le medie del periodo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso della settimana assisteremo a una rimonta dell’anticiclone che gradualmente farà risalire le temperature. Il tempo rimarrà in prevalenza stabile almeno fino al prossimo weekend, ad eccezione di un rapido passaggio perturbato che tra giovedì e venerdì potrebbe portare piogge al Nord e parte del Centro.

Intanto per oggi, lunedì 15 febbraio 2021, al Nord Italia al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni con tempo stabile. Al pomeriggio cieli poco nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo asciutto. In serata non sono previste variazioni di rilievo con tempo ancora stabile e asciutto.

Al Centro al mattino cieli sereni o poco nuvolosi con precipitazioni assenti. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo stabile. In serata ampi spazi di sereno tra Toscana e Lazio, ancora irregolarmente nuvoloso ma asciutto tra Marche e Abruzzo.

Al Sud e sulle Isole al mattino irregolarmente nuvoloso con precipitazioni nevose su Basilicata, Puglia e Calabria, stabile altrove eccetto deboli piogge in Sicilia. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con deboli piogge in Sicilia. In serata tempo prevalentemente asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime in calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.