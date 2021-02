Fenici a Vallelunga prova la Porsche 911 GT3 Cup

Fenici soddisfatto della Porsche 911 GT3 Cup nel test di Vallelunga: il pilota laziale ha inaugurato il 2021 con un’intensa giornata sulla pista di casa

Il giro di Vallelunga 80 volte per i primi 325 chilometri in pista del 2021. Dopo il doppio podio nel Campionato Italiano GT del dicembre scorso sulla Cayman GT4, Francesco Maria Fenici è tornato sul circuito romano per un’intensa giornata di test al volante della Porsche 911 GT3 Cup. La vettura monta un 6 cilindri boxer 4 litri da 485 cavalli e vanta delle performance globali ben più elevate rispetto alla GT4 abitualmente utilizzata nel 2019 e nel 2020, quando il pilota laziale ha conquistato il titolo della Porsche Sports Cup Suisse per poi concludere la stagione appunto nel Tricolore con due podi.

E’ dunque iniziato ufficialmente il 2021 del portacolori della FF Motorsport, nell’occasione del test coadiuvato dal team AB Racing – Centri Porsche di Roma. Per Fenici si è trattato di una giornata gratificante, che ha fornito buone sensazioni dal punto di vista del feeling instaurato con la potente GT tedesca, sulla quale è alle prime prese di contatto e che tornerà a provare tra un mese sul circuito di Misano.

Fenici ha dichiarato alla luce del test: “Dopo 80 giri di apprendistato posso dire che si è trattato di una giornata impegnativa anche dal punto di vista fisico, ma allo stesso tempo molto divertente. Mi sono trovato bene con la macchina e con i tecnici. Sono riuscito a sfruttare bene il potenziale e a livello cronometrico siamo contenti, oltre le aspettative. La 911 GT3 Cup ha tanta più potenza, trazione e carico aerodinamico ed è molto più complicato portarla al limite rispetto alla Cayman, però durante l’arco del test abbiamo migliorato di continuo con un’ottima progressione nei tempi. Una bella giornata, senza errori e con tanti chilometri di esperienza accumulati. Sono contento in vista dei prossimi impegni, solo più avanti, poi, definiremo i programmi per la stagione”.