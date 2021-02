Taylor Swift annuncia la nuova versione di Fearless

Taylor Swift si riappropria della sua musica e annuncia una nuova versione di “Fearless”, il suo disco uscito nel novembre 2008 su etichetta Big Machine.

La lunga faida con Scooter Broun e Big Machine

La cantante è tornata in studio per registrare nuovamente tutto il suo catalogo esausta dalla lunga faida con l’ex manager Scooter Braun e l’etichetta discografica, che si è appropriata dei diritti dei brani al passaggio di Taylor alla Republic Records. Braun ha, poi, ceduto ingiustamente i master dei lavori alla Shamrock Holdings per la cifra di 300 milioni di dollari. È così che Taylor non si è persa d’animo ed è si è chiusa in studio di registrazione per mettere nuovamente su nastro i suoi primi sei album, tutti usciti per la Big Machine.

Dalle numerose sessioni, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono usciti anche degli inediti, scritti quando Taylor aveva tra i 16 e i 18 anni. Sei quelli che saranno inseriti nella nuova versione di “Fearless (Taylor’s version)”, che avrà anche una una copertina rinnovata.

Il progetto, ora in pre-order, è anticipato dalla versione ri-registrata di “Love Story”, uno dei singoli più famosi della Swift.