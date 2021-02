L’illusione ottica del numero di colori è virale

Quanti colori vedi nell’immagine? La risposta a questa illusione ottica, condivisa su Twitter e diventata subito virale, ti stupirà

Una nuova illusione ottica condivisa su Twitter ha diviso il web.

Quanti colori vedi in questa immagine?

L’immagine qui sopra è semplice: mostra un rettangolo con alcune sfumature di rosa. Ma quante ne sono? C’è chi ne vede 3, chi 7, chi 11, chi 17… Qual è la verità?

In realtà potrebbe non esserci una risposta giusta, ma, per dirla semplice, è tutto nell’occhio di chi guarda.

Fattori ambientali come il tipo di dispositivo usato o le condizioni di luce e buio, possono influenzare la percezione dei colori.

Ruolo chiave lo giocano i nostri occhi: in base a quanta luce filtra, alla risposta della retina o a come si comportano i coni oculari, ogni individuo può vedere sfumature differenti.

La percezione dei colori

I nostri occhi e il nostro cervello sono costantemente alla ricerca di capire il colore degli oggetti intorno a noi. Spesso, però, il cervello tende a accelerare il processo di comprensione interpretando i colori con la logica. Un esempio?

Guarda questa immagine.

In realtà, A e B hanno lo stesso colore.

Incredibile, eh?

Non ci credi?

Guarda l’immagine di seguito….

Questo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), avviene perché il cervello compensa le ombre e interpreta come logico che il quadrato B abbia una sfumatura grigio chiara.