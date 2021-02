Argentina: parte il concorso contro l’arte patriarcale

In Argentina al via il concorso contro l’arte patriarcale: è aperto alle artiste di qualsiasi disciplina, alle vincitrici andranno otto premi da 500.000 pesos, circa 4.600 euro

“Capovolgere l’impostazione patriarcale del patrimonio culturale nazionale e la situazione critica relativa alla parità di genere” tipica delle collezioni di arte pubbliche. È l’obiettivo di un concorso di arte lanciato dal governo argentino in occasione della Giornata internazionale della donna, prevista l’8 marzo.

La kermesse, che è stata denominata ‘Premio Adquisicion Artes Visuales 8M. Despatriarcalizar el patrimonio’, è aperta alle artiste di qualsiasi disciplina che siano donne, omosessuali transessuali, transgender o “travestì”, un termine assimiliabile al nostro trasvestito, impiegato in Sudamerica però in modo non dispregiativo.



Le creative che vorranno iscriversi al concorso, promosso tra gli altri dai ministeri della Cultura e per le Donne, il genere e le diversità, avranno tempo fino al 20 febbraio. Non è richiesto che le opere siano in esclusiva.

In occasione della presentazione del Premio, che si è svolta in settimana a Buenos Aires, la titolare del dicastero delle Donne, Elizabeth Gomez Alcorta, ha evidenziato che “dando visibilità al fatto che ci sono molti modi di vedere e vivere il mondo” le artiste a cui è dedicato il concorso “trasformano e arricchiscono il campo simbolico dell’arte e la cultura e rompono il paradigma che ha tradizionalmente messo gli uomini al centro della scena”.

Dello stesso avviso il ministro della Cultura, Tito Bauer, che ha fornito anche dei numeri. “Questo premio è una riparazione- ha detto il ministro- visto che nei patrimoni dei nostri musei troviamo un’incredibile disparità di genere: solo il 20 per cento dello opere sono di artiste donne”.

Le opere, spiega la Dire (www.dire.it), saranno esposte dal vivo o in forma virtuale, a seconda delle condizioni sanitarie in Argentina nella data prevista per la premiazione, a marzo. Alle vincitrici andranno otto premi da 500.000 pesos, circa 4.600 euro.