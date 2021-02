“Angeli” è il primo disco da solista di Close Listen

Disponibile sulle piattaforme digitali “Angeli”, il primo disco da solista del producer Close Listen già al fianco dei Tauro Boys

Fuori in digitale “Angeli”, il primo disco solista firmato Close Listen, producer e sound engineer classe 1992 cresciuto tra Roma e Milano e che, negli ultimi anni, si è fatto notare in particolare per i lavori con i Tauro Boys.

Anticipato dai singoli “Rockstar Slime”, “Hell Of Fame”, “Angeli” e “Temporale”, l’album vanta la presenza di molti talenti della scena musicale italiana più giovane e aperta a misurarsi con vari generi e stili: Tony Boy, G Ferrari, Ketama126, Pretty Solero, Nemo, Vale LP, Zollo, Icy Subzero, Digital Astro, Ervie, Mandark, FYC Kimyo, Kidhakku, Enea Kdm, Kinder Garden, Frostee, F4, Mt e Ski & Wok (in ordine di tracklist).

“Mi piace affrontare molti generi musicali – racconta Close Listen. Questo disco spazia dalla trap al rock, dal pop all’elettronica e non ho fatto altro che tirar fuori quello che avevo dentro a livello emotivo e musicale. All’interno ci sono diversi mood e la scelta degli artisti parte dal fatto che ho cercato la collaborazione perfetta a seconda, appunto, del tipo di produzione, per fare in modo che tutto suonasse come dice la mia testa. Non so se per il fatto che ci vivo ma la quasi tutti gli artisti, oltre a essere molto giovani, sono di Roma, la città dove sono cresciuto. Ogni aspetto del disco parla di me e del mio mondo. La scelta del titolo, per esempio, deriva da uno dei miei primi tatuaggi e dal fatto che mi chiamo Michele come l’Arcangelo, il capo degli angeli che condusse la battaglia contro il demonio, sconfiggendolo”.

L’immaginario grafico del disco, curato dall’artista Tremila, ha molta importanza, tanto che “Angeli” sarà anche al centro di un evento (accessibile solo agli addetti ai lavori) in programma a Roma il 5 febbraio alla Contemporary Cluster Art Gallery che creerà una connessione tra arte e musica. Oltre a una performance live di Close Listen con alcuni degli ospiti del disco e alla proiezione di clip sulla storia e la produzione di “Angeli”, infatti, saranno esposte le opere di Tremila e Genocida, ci sarà una performance del collettivo KOBO, un’esposizione di stampe a tiratura limitata (in vendita) e delle proiezioni dei video musicali della Love Gang realizzati da Beatrice Chima. Il live sarà trasmesso in diretta streaming e l’host della serata sarà Matteo Corradini, presentatore televisivo, streamer e membro del trio romano “The Pills”.

TRACKLIST

01 Occhi | feat Tony Boy, G Ferrari 02 Hell Of Fame | feat Ketama126, Pretty Solero, Nemo 03 Temporale | feat Vale LP, Zollo 04 Angeli | feat Icy Subzero 05 Bank Account | feat Digital Astro, Ervie 06 Bomba | feat Mandark, FYC Kimyo, Ervie 07 Altalena | feat Kidhakku 08 Elettricità | feat Enea Kdm 09 Sarah Lynn | feat Kinder Garden 10 Scomodo | feat Frostee, Ervie 11 Patto | feat F4, Mt 12 Rockstar Slime | feat Ski & Wok