Renzi incorona Draghi: “Un discorso straordinario”

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi commenta il discorso del premier al Senato: “Draghi straordinario. Valeva la pena fare la crisi”

“Il discorso di Draghi è stato straordinario, se qualcuno avesse ancora dubbi se valeva la pena fare la crisi ecco la risposta. Valeva la pena, sì”. Matteo Renzi lo dice conversando con i giornalisti in Senato. “Le dichiarazioni di Draghi sono state straordinarie, la politica ora è secondaria”, aggiunge Renzi.

POLITICA SI EUROPEIZZA E SI APRE SPAZIO POLITICO AL CENTRO

Ora, con il governo Draghi, “la vera operazione è l’europeizzazione della politica”, fenomeno nel quale “c’è un discorso e una prospettiva”. Infatti “a destra vediamo che succede, che la destra si europeizzi è una cosa importante”, mentre “a sinistra fanno l’intergruppo, e si schierano su una posizione politica europeista”. C’è poi “uno spazio di centro”. Ecco “non so se andrà avanti, ma se cosi sarà, se va avanti un’europeizzazione della politica, si apre uno spazio politico che in Europa c’è”, uno spazio “di cui Italia viva può essere promotrice”.

Siamo di fronte a “una riorganizzazione della politica con l’europeizzazione dei partiti”, ribadisce Renzi come riferisce la Dire (www.dire.it), “la destra diventa europea ed è spendibile, ma certo non la voto, e c’è una sinistra che sceglie una casa in Europa. Poi c’è un’area di centro, riformista, quella di Vestager, Michel, Macron. E’ quella di Iv? No, è più ampia, ma deve essere uno spazio politicamente interessante”, aggiunge.