La Puglia trascina le vendite di Avon in Italia

La Puglia conta il 10,65% di Consulenti Avon Leader del totale nazionale, con un 10,91% di vendite sul totale Italia secondo i dati diffusi dal gruppo

Avon, azienda leader mondiale nel settore beauty nel canale della vendita diretta di prodotti cosmetici, parte del Gruppo Natura &Co, presenta ogni giorno il suo modello vincente di business raccontato da oltre 50 anni di successo di consulenti e Avon Leader nel mondo e in particolar modo in Italia, nella regione PUGLIA.

L’azienda offre infatti la possibilità a moltissime persone di costruirsi una vera e propria carriera indipendente, con un reale riscontro meritocratico che premia la costanza quotidiana e l’impegno, investiti nella propria attività. Grazie al canale della vendita diretta , di cui spicca la semplicità, ma anche la forza vincente di questa attività, i Consulenti possono lavorare gestendosi autonomamente gli appuntamenti, il proprio tempo e di conseguenza anche i propri guadagni. Ogni Consulente ha l’opportunità di diventare Avon Leader e di creare e coordinare un gruppo di altri Consulenti.

Con cinque milioni di Consulenti in più di 50 mercati a livello globale, Avon ha accelerato la sua innovazione e digital trasformation negli ultimi 12 mesi grazie all’implementazione di strumenti, app e piattaforme on-line che danno la possibilità di creare e condividere contenuti con il proprio gruppo o i propri clienti finali anche comodamente da casa.

In Italia Avon ha quadruplicato le vendite online nel periodo del lockdown , e nel mese di maggio il reclutamento di nuovi consulenti Avon Leader è triplicato rispetto ai mesi precedenti. Il lockdown è stato inoltre occasione per moltissimi consulenti inattivi di tornare a dedicarsi al business indipendente di Avon, duplicando la ripresa dell’attività da parte loro nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. Un incremento del 70% anche rispetto al periodo gennaio-marzo 2020. Dati, questi, che confermano come il marchio sia oggi di riferimento per chiunque voglia crearsi un nuovo business indipendente e una opportunità di guadagno concreta.

Una numerica importante che evidenzia una presenza capillare di Consulenti Avon su tutte le regioni italiane.

La Puglia conta il 10,65% di Consulenti e Avon Leader del totale nazionale, con un 10,91% di vendite sul totale Italia. L’attività è totalmente inclusiva, distribuita omogeneamente su un’età media di 39 anni in questa regione.