Faccia da CMT: ultimi giorni per inviare le foto

Ultimi giorni per partecipare al concorso fotografico internazionale Faccia da CMT organizzato in occasione della Giornata delle malattie rare 2021

Per celebrare la Giornata delle malattie rare 2021, è indetto il Concorso fotografico “Faccia da CMT”, un’occasione per parlare di malattie rare come la Charcot-Marie-Tooth.

Cos’è la Giornata per le Malattie rare 2021?

La Giornata delle malattie rare si svolge l’ultimo giorno di febbraio di ogni anno, il 28 nel 2021, un giorno raro come le malattie che vengono ricordate in questa occasione. L’obiettivo principale della Giornata delle malattie rare è sensibilizzare l’opinione pubblica e i responsabili delle decisioni sulle malattie rare e il loro impatto sulla vita dei pazienti.

La campagna è rivolta principalmente al grande pubblico e cerca anche di sensibilizzare i responsabili politici, le autorità pubbliche, i rappresentanti del settore, i ricercatori, i professionisti della salute e chiunque abbia un vero interesse per le malattie rare.

Il Concorso Fotografico “Faccia da CMT”

Per far comprendere a chi non le vive quali siano le sfide che le persone che convivono con la CMT devono affrontare e quali strategie possano essere messere in atto per superarle, vi chiediamo di inviare una vostra fotografia su questo tema, con una breve descrizione (non più di 100 parole) che raffiguri come affrontate queste sfide e quali trucchi avete messo in pratica.

Questa è una competizione internazionale aperta a tutti! Che tu conviva o meno insieme alla CMT, questa è un’opportunità per condividere la tua creatività.

Le foto inviate verranno raccolte in un libro digitale dal titolo “Faces of CMT” (Facce da CMT). Le fotografie vincitrici verranno condivise sui nostri social media e ciascuno dei primi tre vincitori per ciascuna categoria di fascia d’età riceverà un premio in denaro (buono Amazon) del valore di 50 euro.

Le foto verranno valutate da tre giudici delle organizzazioni promotrici (CMTUSA, HNF e ECMTF), che selezioneranno il primo, il secondo e il terzo premio per ciascuna fascia d’età in base all’impatto, all’allineamento al tema e alla creatività.

Come partecipare al Concorso

Chiusura iscrizioni: 18:00, 21 febbraio 2021

Annuncio dei vincitori: 10:00, 28 febbraio 2021 (Giornata delle malattie rare)

Requisiti:

Una fotografia per partecipante

Breve descrizione: meno di 100 parole, preferibilmente in inglese

Sono accettate immagini in bianco e nero e a colori

Immagini di dimensioni inferiori a 8 Mb e in formato .jpg o .png

I partecipanti devono fornire nome, età, e-mail e account dei social media

2 categorie di età – under & over 16

Partecipa ora inviando la tua foto+descrizione a: CMTcompetition@consilium-comms.com