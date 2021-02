Altaroma 2021 al via domani: ecco il calendario

La moda entra nel cinema,I protagonisti della Roma Fashion Week sono ancora una volta i giovani designer: per conoscere le nuove leve dell’eccellenza Made in Italy basta cliccareLa tre giorni della capitale sarà in diretta per tutti, portando addetti ai lavori (e non) negli scenari dei set che hanno fatto la storia.

I catwalk

Via al fashion show con Federico Cina, Roi du Lac e Gretel Z. il 18 febbraio, Dalpaos, Casa Preti, Maison Luigi Borbone, Edoardo Gallorini sfileranno invece il venerdì, gran finale, sabato, con Alexandre Blanc, Gall e Francesca Cottone. Non mancheranno le sfilate collettive Rome is my Runway con Chiara Perrot, Sartoria74, Ellementi, Maria Sapio, Zerobarracento, Yekaterina Yvankova, Francesca Marchisio, Spendthrift, Annagiulia Firenze, Eticlò, Gaiofatto e Pommes de claire.

Riflettori accesi su formazione e specializzazione

Nella penombra delle scenografie più suggestive che hanno fatto sognare milioni di spettatori sfileranno anche i final work degli studenti dell’Accademia Koefia, mentre troveranno spazio sulla piattaforma i video realizzati dalle accademie di Moda – ABA Roma – Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Italiana, IED – Istituto Europeo di Design, MAM – Maiani Accademia Moda, NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

Showcase edizione numero sette

Il format di successo nato dalla sinergia tra Altaroma con Ice Agenzia schiererà 77 brand indipendenti pronti a mostrare il frutto del loro lavoro. In calendario anche i fashion talk su artigianato, sostenibilità e made in Italy, tre pilastri del lungo processo di trasformazione della fashion week che oggi si propone come vetrina pregiata per la new generation di designer.

Parola d’ordine ‘Opportunità’

«La parola d’ordine quest’anno è opportunità – spiega Silvia Venturini Fendi, Presidente di Altaroma – l’opportunità che dobbiamo offrire, seguendo la nostra vocazione di sostenitori dei giovani marchi, e l’opportunità che va còlta, da chi partecipa e da chi lavora insieme a noi, affinché il lavoro di questi difficili mesi si trasformi in successo e dia un nuovo impulso al sistema gravemente colpito da questa pandemia».

Tutte le informazioni e i dettagli sugli appuntamenti della Roma Fashion Week saranno disponibili in tempo reale sul sito di Altaroma.