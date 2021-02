Covid: a Tokyo maxischermi contro assembramenti

Covid: a Tokyo maxischermi per mostrare quanta gente c’è in strada. L’obiettivo è rendere le persone consapevoli della necessità di ridurre le uscite

Il governo metropolitano di Tokyo ha deciso di introdurre maxischermi nelle principali stazioni ferroviarie della capitale che visualizzeranno in tempo reale il volume del traffico perdonale. Gli schermi, collocati nelle stazioni di Shinjuku, Ikebukuro, Shibuya e Shinbashi, hanno lo scopo di “rendere le persone più consapevoli della necessità di ridurre le uscite non necessarie e privilegiare il lavoro da casa per ridurre i rischi di infezioni e fronteggiare meglio la pandemia”, come dichiarato in conferenza stampa dalla governatrice della capitale Yuriko Koike. Tokyo, insieme ad altre nove prefetture, come spiega la Dire (www.dire.it) è tuttora sottoposta allo stato di emergenza dichiarato dal governo del primo ministro Yoshihide Suga fino al 7 marzo.