Corinna Raganato insegna l’orto biologico su ZOOM

Le lezioni del corso “Orto Biologico – Tecniche di coltivazione” di Corinna Raganato partiranno martedì 23 febbraio 2021 sulla piattaforma ZOOM

Un nuovo corso sull’orto biologico familiare prenderà il via martedì 23 febbraio 2021. Si intitola “Orto Biologico – Tecniche di Coltivazione” ed è organizzato dall’Associazione Frazionale di Salvarosa di Castelfranco in collaborazione con la Scuola Esperienziale Itinerante di Agricoltura Biologica (SEIAB). L’iniziativa è organizzata in 6 lezioni da un’ora e mezza ciascuna in cui saranno illustrate le principali tecniche di realizzazione di un orto familiare con metodo biologico. Conduce Corinna Raganato, agroecologa e tecnico controllore di agricoltura biologica.

Il corso si svolgerà in modalità on line attraverso la piattaforma ZOOM. Sarà dunque possibile seguirlo tramite pc, tablet o smartphone da qualsiasi luogo d’Italia attraverso una connessione internet.

Le lezioni si svolgeranno il martedì pomeriggio dalle 18.30 alle 20 con partenza il 23 febbraio 2021.

Titolo della prima lezione è “Com’è fatto il terreno e come vive”. Martedì 2 marzo si parlerà di “Cos’è la fertilità? Come, quando e quanto concimare?”. Si prosegue martedì 9 marzo con “Tecniche di lavorazione dell’orto familiare: poco sforzo, massimo risultato!”. Martedì 16 marzo invece il tema è quello delle “Avversità degli ortaggi primaverili estivi: prevenire, riconoscere e curare”. Martedì 23 marzo la lezione è incentrata su “Le piante e l’acqua: perché, come, quando e quanto irrigare”. Nell’ultima lezione prevista martedì 30 marzo si parlerà di “Agricoltura Biologica e Agroecologia: come possiamo dare il nostro piccolo contributo ecologico al pianeta?”.

“Il corso è rivolto a tutti, sia ad esperti che a principianti assoluti dell’orticoltura con l’obiettivo di fornire conoscenze di base sulle principali tecniche di coltivazione biologiche – spiega Raganato – applicando i principi dell’agroecologia”.

Per informazioni e iscrizioni scrivere a: corinnaraganato@agroecologa.com o chiamare il numero 3292141310