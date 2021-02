“Silenzio” è il primo singolo del rapper Garcia

Il rapper salernitano Garcia pubblica il primo singolo con l’etichetta Sorry Mom: “Silenzio” è disponibile su tutte le piattaforme digitali

Garcià, salernitano classe ’99, entra a far parte del team Sorry Mom! e presenta il suo ultimo singolo SILENZIO. Con questo brano il rapper racconta, con il suo stile unico, dell’ amore a prima vista tra un ragazzo e una ragazza. Ambientato nell’attualità, i loro sentimenti non si possono concretizzare a causa delle distanze e delle chiusure imposte.

Garcià ha debuttato nel 2019 con il suo primo album “1999”, disponibile in tutti i digital stores.

Garcia, alias Alfonso Garcia Costabile, è un rapper classe ’99, nato e cresciuto a Salerno.

Da sempre devoto al rap, lo ha scelto come genere sia per l’immagine, ma soprattutto per le liriche, sempre esplicite e soprattutto vere.

E di questa verità ne ha fatto un suo stile, insieme ai testi e le melodie, che sono è un azzeccato mix di rap, rock e pop, che rendono il suo sound unico.

I suoi principali riferimenti del genere sono stati Snoop Dogg, Drake e Kanye West, Gue Pequeno, Fabri Fibra e Marracash.

