Nike e Lidl lanciano una collezione low cost

Dopo il successo delle sneakers a marchio Lidl la catena di supermercati tedesca lancia una linea di abbigliamento low cost con Nike

Lidl e Nike uniscono le forze per una nuova linea di abbigliamento che sta già spopolando in Spagna e in Germania. Dopo il successo delle sneakers gialle e blu marchiate Lidl, la catena di supermercati tedesca e il colosso americano hanno lanciato una collezione di abbigliamento sportivo low cost.

Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) la collezione è griffata con l’iconico “baffo” della multinazionale statunitense. In vendita felpe, t-shirt, zaini, pantaloni: un’ampia gamma di prodotti di qualità dal prezzo davvero accessibile.

Si va dagli 11,99 euro per una maglietta, fino ai 39,99 euro per una felpa con zip e cappuccio. Per il momento gli articoli sono in vendita SOLO online sul sito Lidl spagnolo e tedesco. Non è chiaro se e quando la collezione sarà disponibile anche in Italia.