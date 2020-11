Le sneakers e le ciabatte Lidl arrivano in Italia

Scarpe, calzini, maglietta e ciabatte. Arriva anche in Italia la collezione moda firmata Lidl in edizione limitata. Disponibile da oggi nei punti vendita delle nota catena di supermercati, la linea ha fatto il suo debutto già questa primavera in alcuni Paesi europei, dove era andata subito a ruba.

In particolare, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), le sneakers griffate, dai vivaci colori giallo, blu e rosso come il logo Lidl, sono state rivendute sul web a cifre da capogiro, con offerte sul web che hanno raggiunto centinaia di euro.

Da oggi invece è possibile acquistarle alla cifra standard di 12,99 euro, sia nelle taglie per uomo che donna.

Alcuni supermercati sono già stati presi d’assalto ed è probabile che le scorte terminino già a fine giornata.