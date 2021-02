Harry e Meghan aspettano il secondo figlio

Harry e Meghan annunciano sui social l’arrivo del secondo figlio: l’immagine è stata condivisa dal fotografo e amico Misan Harriman

Harry e Meghan aspettano un altro figlio. Per la coppia è il secondo e dunque Archie avrà presto compagnia. Non è ancora noto se avrà un fratellino o una sorellina ma intanto la notizia della gravidanza di Meghan Markle ha fatto il giro del mondo.

La coppia, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stata immortalata in una dolce foto condivisa dal fotografo e amico Misan Harriman. Distesi sul prato, Harry e Meghan si guardano sorridenti e il pancino dell’ex attrice è già ben in evidenza.

L’immagine è stata diffusa ieri, giorno di San Valentino, e la data scelta non è casuale.

Il ricordo di Lady D

La coppia ha, infatti, omaggiato Lady Diana. La principessa e Carlo 37 anni fa, proprio nel giorno di San Valentino, annunciavano al mondo di aspettare Harry, come testimoniano i giornali di allora.

Lady D, d’altronde, è un punto fisso nella vita del Principe Harry ed è specialmente in momenti come questi che il suo ricordo si fa più vivo.