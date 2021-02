Francesca Miola online con il nuovo videoclip

Francesca Miola, cantante veneta vincitrice di Area Sanremo 2020, online su YouTube con il videoclip di “La Costola di Adamo”

Online il videoclip di “La Costola di Adamo” (GUARDA QUI), nuovo brano di Francesca Miola, cantante veneta vincitrice di Area Sanremo 2020. Il brano, firmato da Mario Venuti, Kaballà e Marco Rettani, è attualmente disponibile in digitale (ascolta qui) e in rotazione radiofonica.

Questa canzone, prodotto artisticamente da Tony Canto che nel suggestivo arrangiamento ha voluto omaggiare il maestro Ennio Morricone, trae ispirazione da una frase di un testo sacro della religione ebraica, IL TALMUD, ed è la stessa frase resa celebre dal toccante monologo di Roberto Benigni sulla donna che recita “state molto attenti a non far piangere una donna, poi dio conta le sue lacrime”: “Per me è come un grido soffocato ed indignato di dolore che da donna canto per tutte le altre donne del mondo che, ad ogni latitudine ed al di là di ogni credo politico o religioso, subiscono da sempre sopraffazione e violenza”, racconta Francesca.

Francesca Miola inizia giovanissima lo studio del canto e del pianoforte. Nel 2015 ė la prima cantante donna ad entrare nel programma tv “Amici di Maria De Filippi “che le consentirà di esibirsi in tutta Italia tra cui al “Magna Grecia Awards” in Puglia.

Successivamente lavora per un anno come cantante principale al St.Regis Doha, QATAR a fianco di musicisti italiani ed internazionali. Nel 2018, arriva negli 8 finalisti di “Area Sanremo” con il brano “Amarsi non serve” (premio AUDIOCOP per miglior testo, inserito nella classifica di Rockol degli artisti esordienti con più passaggi nelle radio italiane). Di seguito esce il suo secondo singolo “3,2,1” scritto da Francesca, Zibba e Marco Rettani. Attualmente si divide tra Venezia e Milano dove si sta dedicando alla realizzazione del primo EP.

Fb: https://www.facebook.com/Francesca-Miola-527504940727617/

IG: https://www.instagram.com/francescamiola/